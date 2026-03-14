UŽIVO Zborovi u Beogradskom maršu: Šetnja gradom duga 39 kilometara, kolona stigla u Crvenku

Beogradski zborovi građana, sa početkom u 8 časova kod Vukovog spomenika, organizuju „Beogradski marš“, pešačenje kroz grad dugo 39 kilometara povodom godinu dana od kada su studenti u blokadi pozvali građane da se organizuju u zborove.

Ruta je krenula od Vukovog spomenika, preko Bogoslovije, Pančevačkog mosta, Koteža, Borče, Pupinovog mosta, Zemuna, Novog Beograda, mosta Gazela, Autokomande, Slavije do Studentskog trga, a šetnja bi trebalo da bude završena oko 20 časova, naveli su zborovi na društvenim mrežama. 14.20 Učesnici Beogradskog marša prave drugu pauzu. Stigli su do naselja Crvenka i prešli polovinu predviđenog puta. 12.20 Kolona je stigla u Borču. U tom delu grada učesnici marša odali