Logo na snimku eksplozije u jevrejskoj školi u Amsterdamu pripada islamskom pokretu

Centar za informacije i dokumentaciju Izrael na mreži X je naveo da logo na video-snimku eksplozije u Amsterdamu pripada islamskom pokretu "Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija".

Taj pokret je preuzeo odgovornost za napad na sinagogu u Liježu početkom nedelje, preneo je NOS. Eksplozija u Amsterdamu se dogodila na spoljnom zidu jevrejske škole u Bujtenveldertu, a policija i vatrogasne službe brzo su stigle na lice mesta. Materijalna šteta bila je ograničena, ali gradonačelnica Femke Halsema osudila je incident kao ciljani napad na jevrejsku zajednicu i "kukavički čin agresije". Policija je potvrdila postojanje slika postavljanja i detonacije