Avramović (RTV Kim) za Insajder: Mnogo nepoznanica oko dogovora o Zakonu o strancima na Kosovu, ovo je definitivno odlaganje problema

Sprovođenje Zakona o strancima na Kosovu počinje sutra, kako je i predviđeno, ali uz izdavanje posebnih boravišnih dozvola i mogućnost korišćenja srpskih ličnih karata. Ove mere dogovorene su danas na sastanku Petera Sorensena sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, kako bi se sprečio prekid zdravstvenih i obrazovnih usluga. Ipak, Goran Avramović, glavni i odgovorni urednik Radiotelevizije Kim iz Čaglavice, u razgovoru za Insajder kaže da je ovo definitivno odlaganje problema, što je toliko puta viđen

"Očigledno da nijedna od tri zainteresovane strane za sve ovo, Priština, Beograd, Evropska unija, u ovom trenutku ne zna kako bi trajno i definitivno, dakle, problem koji postoji rešila. Mnogo je nepoznanica, tako da očekujem da će tek u narednim danima biti objašnjeno šta zapravo postignuti dogovor konkretno znači za ljude na terenu. Dakle, kada su dokumenti u pitanju, tu ima mnogo vrlo specifičnih situacija i ne mogu se rešiti prosto jednim jednostavnim dogovorom