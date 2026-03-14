Simić: Otklonjena velika opasnost za Srbe na Kosovu i Metohiji

KOSOVSKA MITROVICA - Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da je otklonjena velika opasnost za Srbe na Kosovu i Metohiji i da od sutra neće biti progona Srba koji nemaju dokumenta prištinskih institucija, niti zabrane ulaska u Pokrajinu studentima, lekarima i profesorima.

Simić je na konferenciji za novinare istakao da će se nastaviti normalno odvijaje i nastave i pružanje obrazovnih i zdravstvenih usluga u svim institucijama koje funkcionišu na prostoru KiM, a koje su deo obrazovnog i zdravstvenog sistema Republike Srbije. Dodao je da je otklonjena veliku opasnost po suštinski opstanak i ostanak srpskog naroda na ovim prostorima. "To je plod izuzetnog napora, kako našeg državnog vrha na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom