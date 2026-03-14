Kalas: Novi momentum za dijalog Beograda i Prištine, spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Sprovođenje Zakona o strancima na Kosovu počinje sutra, uz posebne mere koje će omogućiti izdavanje boravišnih dozvola za zaposlene i studente na period od 12 meseci, kako bi se osigurao neometan nastavak zdravstvenih i obrazovnih usluga. Ovaj dogovor pozdravila je i Kaja Kalas, šefica diplomatije EU, istakavši na društvenoj mreži X da to predstavlja važan korak napred u korist svih ljudi na Kosovu.

"Zahvaljujem svima koji su se konstruktivno uključili kako bi ovo bilo moguće. U narednom periodu, sprovođenje prethodnih sporazuma ostaje od ključnog značaja", istakla je ona. Na kraju je istakla da ovaj napredak stvara novi zamah za dijalog Beograda i Prištine i da je spremna da uskoro organizuje sastanak na visokom nivou. Today’s agreement on civil registration and the Law on Foreigners marks an important step forward for the benefit of all people in Kosovo. It