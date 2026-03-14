Kurti: „Primena zakona o strancima uz blisku saradnju sa Sorensenom i lokalnim Srbima“

Premijer Kosova Aljbin Kurti je danas izjavio da će ceо proces primene Zakona o strancima i Zakona o vozilima biti sproveden u bliskoj koordinaciji sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, ali i u stalnoj koordinaciji sa lokalnim Srbima.

Posle sastanka sa Sorensenom, Kurti je u obraćanju medijima rekao da „nijedan građanin ne treba da strahuje od Zakona o strancima, uzećemo spiskove akademskog i zdravstvenog osoblja kako bismo im izdali dozvole“. „Krajnji cilj inkorporacije nije smanjenje bilo kog prava, već njihovo jačanje. Shodno tome, nijedan građanin Kosovo nema ni najmanji razlog da strahuje od ove inkorporacije, već treba da se raduje benefitima koji proizilaze iz celog ovog procesa“, rekao