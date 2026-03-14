Ambasadori Nemačke i Francuske u Prištini podržali dogovor o primeni Zakona o strancima

Ambasadori Nemačke i Francuske u Prištini pozdravili su danas dogovor o primeni Zakona o strancima, navodeći da mere neće imati negativan uticaj na živote kosovskih Srba, prenela je Koha.

Nemački ambasador na Kosovu Rajner Rudolf istakao je da je važan dogovor o obezbeđivanju boravišnih i radnih dozvola za radnike i studente, izbegavanje prekida zdravstvenih i obrazovnih usluga i praktična rešenja za izdavanje dokumenata svim građanima Kosova. Nadogradnja na ovom napretku biće od suštinskog značaja, ocenio je Rudolf. Francuski ambasador Olivije Gero je istakao da je dobra volja svih strana omogućila pronalaženje konkretnih rešenja. Neophodno je da