Severna Koreja ispalila 10 projektila prema moru u Južnoj Koreji

Severna Koreja je danas lansirala oko 10 balističkih raketa prema moru na istoku Južne Koreje, saopštila je vojska te zemlje.

Vojska Južne Koreje saopštila je da su rakete lansirane iz oblasti Sunan, gde se nalazi međunarodni aerodrom u Pjongjangu, i da su preletele oko 350 kilometara. Japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi rekao je da su rakete pale van ekskluzivne ekonomske zone te zemlje i da nema izveštaja o šteti na avionima ili brodovima. Južnokorejska vojska navodi da je vojska pojačala nadzor i pripravnost za moguća dodatna lansiranja, te da pažljivo deli informacije sa SAD i