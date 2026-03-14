Amerikanci bombardovali iransko ostrvo Harg – Tramp obznanio ”najsnažniji napad u istoriji Bliskog istoka”

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da su snage Centralne komande bombardovale iransko ostrvo Harg u najsnažnijem napadu ove vrste u istoriji Bliskoj istoka. Cilj napada položaji iranskih snaga na ostrvu koje predstavlja ključ izvora nafte. U terminalima uskladišteno oko osam miliona barela nafte. Čatam haus, još ranije, procenio da će u slučaju napada na Harg cena nafte skočiti na 150 dolara za barel.

”Pre nekoliko trenutaka, prema mojoj direktivi, američka Centralna komanda izvela je jedno od najsnažnijih bombardovanja u istoriji Bliskog istoka i totalno zbrisala sve vojne mere na iransko kraljevskom dragulju, ostrvo Harg”, objavio je američki predsednik Donald Tramp, okončavajući na taj način nekoliko dana spekulacija o planovima za napad na to ostrvo. Šest kilometara dugačko ostrvo, udaljeno 25 kilometara od iranske obale ključni je terminal za izvoz nafte,