"Potpuno uništenje"; Tramp: "Izveli smo jedno od najmoćnijih bombardovanja u istoriji Bliskog istoka" VIDEO

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da su američke snage izvele snažan napad na iranske vojne ciljeve na ostrvu Harg u Persijskom zalivu, navodeći da je operaciju sprovela Centralna komanda Sjedinjenih Država.

U objavi na društvenoj mreži "Truth Social" Tramp je naveo da je bombardovanje "potpuno uništilo svaki vojni cilj" na tom ostrvu. "Pre samo nekoliko trenutaka, po mom naređenju, Centralna komanda Sjedinjenih Država izvršila je jedno od najmoćnijih bombardovanja u istoriji Bliskog istoka i potpuno uništila svaki vojni cilj na iranskom dragulju, ostrvu Harg. Naše oružje je najmoćnije i najsofisticiranije koje je svet ikada video, ali, iz razloga pristojnosti, odlučio