Kimi Antoneli najmlađi osvajač pol pozicije u istoriji Formule 1

Italijan je srušio rekord Sebastijana Fetela star 18 godina. Devetnaestogodišnji vozač Mercedesa startovaće sa prve pozicije na Velikoj nagradi Kine, ispred klupskog kolege Džordža Rasela.

Svet Formule 1 dobio je novog rekordera. Andrea Kimi Antoneli dominantno je osvojio pol poziciju na stazi u Šangaju, postavši najmlađi vozač u istoriji ovog sporta kojem je to pošlo za rukom. Kimi Antoneli je sa 19 godina i 201 danom starosti, nadmašio četvorostrukog svetskog šampiona Sebastijana Fetela koji je imao 21 godinu i 73 dana kada je 2008. godine u Italiji došao do svoje prve pol pozicije u karijeri. Antoneli je sa vremenom od 1.32,064 bio neuhvatljiv za