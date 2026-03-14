Kimi Antoneli najmlađi osvajač pol pozicije u istoriji Formule 1

RTS pre 5 sati
Italijan je srušio rekord Sebastijana Fetela star 18 godina. Devetnaestogodišnji vozač Mercedesa startovaće sa prve pozicije na Velikoj nagradi Kine, ispred klupskog kolege Džordža Rasela.

Svet Formule 1 dobio je novog rekordera. Andrea Kimi Antoneli dominantno je osvojio pol poziciju na stazi u Šangaju, postavši najmlađi vozač u istoriji ovog sporta kojem je to pošlo za rukom. Kimi Antoneli je sa 19 godina i 201 danom starosti, nadmašio četvorostrukog svetskog šampiona Sebastijana Fetela koji je imao 21 godinu i 73 dana kada je 2008. godine u Italiji došao do svoje prve pol pozicije u karijeri. Antoneli je sa vremenom od 1.32,064 bio neuhvatljiv za
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kimi Antoneli osvojio pol poziciju za glavnu trku Velike nagrade Kine

Dnevnik pre 2 sata
Džordž Rasel pobednik sprint trke za Veliku nagradu Kine

Dnevnik pre 2 sata
Antoneli postao najmlađi vozač na pol poziciji u istoriji F1

Radio 021 pre 3 sata
Antoneli najmlađi vozač u istoriji Formule 1 na pol poziciji

Insajder pre 3 sata
Istorija u Formuli 1: Antoneli najmlađi ikada na "polu"

Nova pre 4 sati
Istorija Formule 1 je upravo ispisana: Ovako nešto se nikada pre nije desilo!

Kurir pre 4 sati
F1 ima novog najmlađeg osvajača pol pozicije u istoriji, Rasel iz nemogućeg do drugog mesta: Kakva dva vozača ove sezone ima…

Hot sport pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Formula 1ŠangajKinaItalija

Sport, najnovije vesti »

