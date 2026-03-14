BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD bombardovale iransko ostrvo Harg; Mediji: Pogođena američka ambasada u Bagdadu

TEHERAN - Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku u ratu SAD i Izraela protiv Irana. Američki predsednik Donald Tramp kaže da je vojska snažno bombardovala strateški važno iransko ostrvo Harg, kao i da je Teheran "potpuno poražen" i da želi sporazum koji on lično ne bi prihvatio. Jedan dron navodno je pogodio američku ambasadu u Bagdadu, prestonici Iraka, piše Rojters.

- Zvaničnik: Iran razmatra dopuštanje prolaza nafte kroz Ormuski moreuz u juanima Iran bi mogao da dozvoli ograničenom broju tankera da prođu kroz Ormuski moreuz pod uslovom da se naftni teret trguje u kineskim juanima, izjavio je visoki zvaničnik za CNN. Predsednik SAD Donald Tramp prethodno je zapretio napadom na iransku naftnu infrastrukturu na ostrvu Harg ako Teheran nastavi da blokira brodove u moreuzu. Tramp je takođe rekao da su američke snage "potpuno