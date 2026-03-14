Seul: „Severna Koreja ispalila projektil prema moru u Južnoj Koreji“

Južnokorejska vojska je danas saopštila da je otkrila da je Severna Koreja ispalila najmanje jedan projektil prema moru na istoku Južne Koreje.

Nisu objavili koji je tip rakete i koliko je letela. SAD i Južna Koreja sprovode ovih dana prolećne zajedničke vojne vežbe. Severna Koreja je dugo opisivala vežbe dva saveznika kao probe invazije i često ih koristi kao izgovor za povećanje sopstvenih vojnih demonstracija ili testiranja oružja.