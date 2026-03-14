Drama u Kini - Imamo najmlađeg vozača ikada na pol-poziciji, Mercedes je premoćan!

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli krenuće sutrašnju trku za Veliku nagradu Kine sa pol-pozicije pošto je ostvario najbolje vreme u kvalifikacijama sa 1:32.064.

Opet je Mercedes pokazao svoju dominaciju, pa čak i uprkos problemima i njihova dvojica vozača činiće prvi startni red na nedeljnoj trci, drugoj u sezoni. Krenimo redom... Red bul se dosta mučio tokom sprint trke koja se vozila rano jutros. Maks Ferstapen je frustriran i u svom poslednjem krugu u Q1 četvorostruki šampion osigurao je četvrto najbolje vreme, uz najbolje vreme od svih u trećem sektoru. Opet su na lageru bili problemi u krivinama i to je slika koju