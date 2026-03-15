Modžtaba Hamnei ‘obavlja dužnosti’, kažu iz Teherana, Tramp ‘čuo da nije živ’

Dok se napadi širom Bliskog Istoka nastavljaju, sudbina novog iranskog vrhovnog lidera Modžtabe Hamneija još je neizvesna, jer iz Teherana i Vašingtona dele oprečne informacije.

Sin ubijenog Alija Hamneija, doskorašnjeg vrhovnog vođe Irana, preuzeo je očevu funkciju 8. marta i dosad se nije pojavljivao u javnosti, a 12. marta obratio se pisanim saopštenjem koje nije lično čitao.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tvrdi da je Hamnei „dobrog zdravlja" i da „potpuno kontroliše situaciju" u zemlji.

„Videćete uskoro da nema problema sa novim vrhovnim vođom. On obavlja dužnosti i nastaviće to da čini", dodao je.

Američki predsednik Donald Tramp, ipak, tvrdi „ne zna da li je Hamnei živ", jer „dosad niko nije uspeo da ga vidi", iako vesti o njegovoj smrti naziva „glasinama".

„Čujem da nije živ, a ako jeste, trebalo bi da uradi nešto jako pametno za sopstvenu zemlju, a to je da se preda", dodaje Tramp.

U intervjuu za televiziju NBC, dodao je i da nije spreman da trenutno pregovara o primirju „jer uslovi još nisu dovoljno dobri za to".

Nije objasnio na koje sve uslove misli, ali tvrdi da će jedan od njih sigurno biti odricanje Teherana od nuklearnog programa.

Iran će privhatiti bilo koji inicijativu iz regiona koja bi „dovela do završetka rata po poštenim uslovima", ali „dosad nismo imali na stolu takav predlog", kaže Abas Aragči, iranski šef diplomatije.

Dodao je i da je Ormuski moreuz, ključni put za globalnu trgovinu naftom, oko kojeg se vode sukobi, „otvoren za sve osim za američke i brodove njihovih saveznika".

Tramp je pozvao svetske sile poput Kine, Francuske, Velike Britanije, Južne Koreje i Japana da pomognu u obezbeđivanju ovog morskog puta, tvrdeći da su lideri nekih zemalja već obećali da će to i učiniti.

Amerika je prethodnih dana usmerila napade na ostrvo Harg u tom moreuzu, koje je ključno za izvoz iranske nafte, a Tramp kaže da je ono „potpuno demolirano".

Donald Tramp poziva svetske sile da učestvuju u obezbeđivanju Ormuskog moreuza

Tokom subote i nedelje iranske snage i njima bliski Hezbolah iz Libana raketirali su Izrael, gde je došlo do oštećenja više vozila i objekata u Jerusalimu i Holonu, ali nema potvrđenih žrtava.

Nastavljaju se i američko-izraelski napadi na Teheran, a reporteri BBC Persijskog servisa javljaju da se u iranskoj prestonici čuju eksplozije i zvuci lansiranja protivvazdušne odbrane.

Izrael je pokrenuo nove „sveobuhvatne napade" na mete u zapadnom Iranu, saopštili su iz Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Iz iranske vojske tvrde da su rešeni da „uhvate i ubiju" izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Prethodno je u subotu u Teheranu pogođeno i naftno skladiše na jugu grada, a snimci na društvenim mrežama, čiju je verodostojnost utvrdio BBC tim za proveru informacija, prikazali su ogroman plamen iznad grada.

U iranskoj prestonici je posle napada bilo „mnogo dima", kazala je neimenovana žena iz Teherana za BBC.

Izraelska vojska potvrdila je da je pogodila „nekoliko postrojenja za skladištenje nafte", koja iranski režim „direktno i često koristi za vojne potrebe".

Iz Nacionalne iranske naftne kompanije potvrdili su da su pogođena skladišta u Teheranu, ali i u planinskoj pokrajini Alborz severozapadno od prestonice.

„Kao da se noć pretvorio u dan", posvedočio je muškarac iz grada Karaja, jednog od najvećih u ovoj pokrajini, za BBC.

„Majka mi se jako uplašila. Prvo smo videli crvenu svetlost i svuda je odjenom bilo svetlo.

„Onda se stvorio crveni oblak. Otišli smo i videli da je nafno skladište pogođeno", prepričava on.

Dok se nastavljaju sukobi nastavlja se i nagli skok cene tog energenta.

Ona je dostigla 90 dolara po barelu, što je najviši nivo od 2022. godine.

Tramp je „shvatio da će cene nafte porasti", ali dodaje da će „takođe i pasti vrlo ubrzo", kazao je američki predsednik.

'Iranski narod je zaboravljen'

BBC Persijski servis izveštava iz Irana, gde uprkos iskučenjima interneta uspeva da prikupi priče lokalnog stanovništva u njegove borbe za preživljavanje tokom rata.

Jedan neimenovani muškarac u četrdesetim godinama kaže da je „prestravljen", tvrdeći da iznad sebe vidi „mnogo borbenih aviona" i da je nedavno čuo „pet ili šest eksplozija".

Dok su vesti o ratu na svim naslovnim stranama, „ljudi u Iranu su zaboravljeni", smatra on.

Smatra da se svi bave Trampovim izjavama i načinom na koji Teheran na njih odgovara.

„Čak i Iranci u dijaspori uglavnom ili slave i čestitaju Izraelu, Americi i Trampu, ili se međusobno svađaju", dodaje on.

Istovremeno, ovaj muškarac u Iranu gleda ljude koji se „gotovo raspadaju od straha", čak i kad čuju zvuk zalupljenih vrata.

„Kada pozovem nekoga i on mi se nejavi, gotovo da imam srčani udar", opisuje.

(BBC News, 03.15.2026)