Zelenski optužuje EU: ‘Ucenjuju me zbog Družbe i ruske nafte’

BBC News pre 2 sata | Džejms Lendejl

Bloomberg via Getty Images Fotografija naftovoda Družba u blizini Strija, u zapadnoj Ukrajini, 2009. godine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je evropske saveznike da pokušavaju da „ucene“ Kijev da ponovo otvori cevovod koji transportuje rusku naftu do Mađarske i Slovačke.

Rekao je da bi obnavljanje protoka ruske sirove nafte kroz Ukrajinu u Evropsku uniju (EU) bilo kao ukidanje ekonomskih sankcija Moskvi.

Ukrajina tvrdi da je naftovod Družba iz sovjetskog doba oštećen ruskim vazdušnim napadima u januaru i da još nije popravljen.

Mađarska zavisi od ruske energije i blokira i nove sankcije EU Moskvi i vitalni zajam od 90 milijardi evra (103 milijarde dolara; 78 milijardi funti) za Kijev dok se cevovod ponovo ne otvori.

Mađarski premijer Viktor Orban je neprijateljstvo prema Ukrajini učinio ključnim pitanjem pred aprilske parlamentarne izbore.

Njegova stranka ulazi u trku zaostajući u istraživanjima.

EU je pozvala Zelenskog da brzo popravi naftovod i traži od njega da dozvoli inspektorima da procene štetu.

Neki zvaničnici EU se plaše da bi otpor Zelenskog mogao da pomogne Orbanu da pobedi na izborima.

Ali, u razgovoru sa novinarima u Kijevu, Zelenski je rekao da se jednostavno u principu protivi tome da se dozvoli tranzit ruske nafte kroz Ukrajinu dok EU sankcioniše njenu prodaju na drugim mestima.

„Ili prodajemo rusku naftu ili ne. Jer me [EU] tera da obnovi Družbu.

„Po čemu se ovo razlikuje od ukidanja sankcija Rusima?

„Zašto možemo u jednom slučaju reći SAD da se protivimo ukidanju sankcija, dok s druge strane prisiljavamo Ukrajinu da nastavi tranzit nafte preko Družbe - i to po političkoj ceni koja efikasno plaća antievropsku politiku?", rekao je.

Komentari Zelenskog dolaze pošto su SAD ublažile sankcije drugim zemljama za kupovinu rusku naftu kako bi ublažile krizu u snabdevanju energijom izazvanu američko-izraelskim ratom sa Iranom.

Ovaj potez je izazvao kritike brojnih evropskih lidera.

„Ako smo odlučili da obnovimo isporuke ruske nafte, onda želim da znaju da sam protiv toga.

„I nema potrebe da me optužuju da blokiram bilo šta. Ja to ne blokiram“, rekao je Zelenski.

„Otvoreno kažem: protiv sam toga. Ali ako mi se postave uslovi da Ukrajina neće dobiti oružje, onda sam, izvinite, nemoćan po ovom pitanju.

„Rekao sam našim prijateljima u Evropi da se to zove ucena.“

Dodao je da je odluku EU da Ukrajini pozajmi 90 milijardi evra usvojilo svih 27 zemalja i da se mora sprovesti.

Govoreći o širenju sukoba na Bliskom istoku, Zelenski je opisao dronove presretače kao „ukrajinsku naftu“ i rekao da je spreman da se dogovori o zajedničkom proizvodnom sporazumu sa SAD vrednom 50 milijardi dolara.

Rekao je da su nam se SAD „nekoliko puta obratile“ i tvrdio da je Vašington „veoma zainteresovan“ za sporazum.

Od izbijanja tog rata, mnoge zemlje - posebno u Zalivu - tražile su pomoć od Ukrajine u odbrani od jeftinih dronova iranske proizvodnje.

Ukrajina je svetski lider i u proizvodnji jeftinih dronova presretača, ali i u obuučavanju kako se najbolje koriste protiv ruskih napada.

„Za nas je ovo kao nafta“, rekao je Zelenski novinarima.

„Proizvodnja modernih dronova i relevantna stručnost Ukrajine je naša današnja nafta.“

Naglasio je da bi Ukrajina želela i novac i tehnologiju u zamenu za bilo kakve sporazume.

Dodao je da je Ukrajina prošle godine predložila sporazum o zajedničkoj proizvodnji dronova sa SAD, ali da on nije dogovoren.

„Bili smo spremni tada, a i sada smo potpuno spremni. Pozdravili bismo takvo zajedničko korišćenje iskustva. Zato smo ovo i predložili“, rekao je on.

Ukrajinski lider je rekao da su se SAD, od američko-izraelskog napada na Iran, nekoliko puta obratile Kijevu:

„Bilo je nekoliko zahteva - ili za pomoć određenoj zemlji ili za podršku Amerikancima.

„Naša vojska je u kontaktu na različitim nivoima. Dobili smo pisma, pozive i zahteve u svim vojnim institucijama.“

Zelenski je takođe upozorio na rizike koje rat na Bliskom istoku predstavlja za Ukrajinu.

Dodao je da „ne želi da izgubi" Amerikance.

„Sjedinjene Države su, bez sumnje, trenutno više usredsređene na Bliski istok...

„Može doći do kašnjenja u isporuci određenog oružja ili smanjenja obima kritičnih odbrambenih zaliha za nas.“

Takođe se usprotivio američkom 30-dnevnom izuzeću od sankcija protiv ruske nafte koja je već na moru:

„Ne podržavamo takvu politiku. Verujem da ukidanje sankcija Rusiji neće pomoći svetu; to će samo pomoći Rusiji.“

(BBC News, 03.15.2026)