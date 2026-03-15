"To se zove ucena!" Zelenski besni na EU zbog naftovoda "Družba": "Sad otvoreno kažem, ja sam protiv"

Predsednik Ukrajine naglašava da je protiv obnove tranzita nafte, ali tvrdi da je ucena ako se uslovljava isporuka oružja Mađarska, zavisna od ruske energije, optužila je Kijev da namerno ne popravlja cevovod i blokirala dodatnu finansijsku pomoć Ukrajini dok se Družba ne otvori Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je danas evropske saveznike da pokušavaju da "ucene" Kijev da ponovo otvori naftovod Družba, kojim se transportuje ruska nafta do Mađarske i