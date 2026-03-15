Američki ministar energetike: Očekujem kraj rata u Iranu u narednih nekoliko nedelja

Insajder pre 56 minuta
Američki ministar energetike: Očekujem kraj rata u Iranu u narednih nekoliko nedelja

Ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kris Rajt izjavio je danas da očekuje da će se rat sa Iranom završiti u "narednih nekoliko nedelja".

"Mislim da će se ovaj sukob sigurno završiti u narednih nekoliko nedelja – moglo bi biti i ranije. Ali sukob će se završiti u narednih nekoliko nedelja, a videćemo oporavak (energetskih) zaliha i pad cena nakon toga", rekao je Rajt za američku televiziju ABC Njuz. Rajtova izjava dolazi u trenutku rasta cena sirove nafte zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko petina svetske nafte, prenosi Gardijan (Guardian).
Američki ministar energetike: Očekujem završetak rata sa Iranom u narednih nekoliko nedelja

Američki ministar energetike: Očekujem završetak rata sa Iranom u narednih nekoliko nedelja

Nedeljnik pre 26 minuta
Američki ministar energetike: Očekujem kraj rata u Iranu u narednih nekoliko nedelja

Američki ministar energetike: Očekujem kraj rata u Iranu u narednih nekoliko nedelja

Nova pre 41 minuta
