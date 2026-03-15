Iran prvi put upotrebio raketu dometa 2.000 kilometara! Modžtaba na lečenju u Rusiji po želji Putina?!

Iranske oružane snage pokrenule su danas 54. talas operacije "Pravo obećanje 4" protiv izraelskih i američkih ciljeva, uključujući, prvi put, raketu "sadžil", saopštila je Iranska revolucionarna garda (IRGC). „54. talas operacije „Pravo obećanje 4" izveden je upotrebom superteških raketa „Horamšahr" sa dvotonskom bojevom glavom, „Kadr", „Hejbaršekan", „Emad", i po prvi put tokom ove operacije, strateške rakete na čvrsto gorivo „Sadžil",