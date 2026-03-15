Jačanjem institucija vlast bi izgubila prvo političku, a potom i ekonomsku moć

Iako bi uspostavljanje fer pravila igre vodilo većem dohotku po stanovniku, vladajuća politička i njoj bliska poslovna elita se žestoko protive tome. Ako izgube političku moć neće moći da prilagođavaju pravila igre za sopstveno bogaćenje i stoga će sprečavati unapređenje ekonomskih institucija i zarobiti zemlju na nižem nivou dohotka, samo da bi zadržali veći komad kolača za sebe

Srbija je u poslednjih desetak godina nazadovala od izborne demokratije ka izbornoj autokratiji, što je rezultiralo snažnim urušavanjem institucija, vladavine prava i fer tržišne utakmice i rastom korupcije. Velika koncentracija političke moći iskrivila je ekonomska pravila igre u korist malobrojne poslovne elite i usporila privredni rast. Takav ambijent guši domaći privatni sektor, a bez većih domaćih privatnih investicija nema dugoročnog rasta i ekonomskog