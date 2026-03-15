Ukrajina traži novac i tehnologiju u zamjenu za pomoć Bliskom istoku u borbi protiv dronova

Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamjenu za pružanje pomoći zemljama Bliskog istoka koje traže načine da se zaštite od iranskih kamikaza-dronova, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je u nedjelju rekao novinarima da su tri tima stručnjaka poslana na Bliski istok kako bi obavila stručne procjene i pokazala kako bi protivdronska odbrana trebala djelovati. On je ranije ove sedmice rekao da su timovi poslani u Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, kao i u američku vojnu bazu u Jordanu.