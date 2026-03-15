Najrobi pod vodom, desetine nastradalih: Među žrtvama poplava veliki broj dece

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Najmanje 62 osobe, uključujući osmoro dece, poginule su u poplavama koje su pogodile glavni grad Kenije, Najrobi, i druga područja u toj zemlji krajem prošle sedmice, saopštila je danas kenijska policija. U objavi na platformi X, policija je navela da je najveći broj poginulih u poplavama zabeležen u Najrobiju -- 33. Ističe se da je više od 2.000 porodica raseljeno širom Kenije zbog poplava, a da jake kiše i dalje padaju u nekoliko regiona. (Telegraf.rs/Tanjug)
Pročitajte još

Vardimon pred nastup na BFI: Predstava “Sada” istražuje savremeni trenutak

Vardimon pred nastup na BFI: Predstava “Sada” istražuje savremeni trenutak

Telegraf pre 50 minuta
Požar iznad Makarske lokalizovan: Vatrogasci će dežurati tokom čitave noći

Požar iznad Makarske lokalizovan: Vatrogasci će dežurati tokom čitave noći

Telegraf pre 1 dan
Đedović Handanović: Završena revitalizacija hidroelektrane "Bajina Bašta", projekat vredan 35 miliona evra

Đedović Handanović: Završena revitalizacija hidroelektrane "Bajina Bašta", projekat vredan 35 miliona evra

Newsmax Balkans pre 7 sati
Antoneli ispisao istoriju: Italijan postao najmlađi vozač Formule 1 koji je osvojio pol poziciju

Antoneli ispisao istoriju: Italijan postao najmlađi vozač Formule 1 koji je osvojio pol poziciju

Večernje novosti pre 6 sati
Sergej Milinković-Savić strelac za pobedu Al Hilala

Sergej Milinković-Savić strelac za pobedu Al Hilala

Politika pre 6 sati
Usred rata Ciklon juri ka Bliskom istoku, prete poplave i oluje sa grmljavinom: Ovo ostrvo je već na udaru

Usred rata Ciklon juri ka Bliskom istoku, prete poplave i oluje sa grmljavinom: Ovo ostrvo je već na udaru

Telegraf pre 7 sati
Snežni ciklon razara Evropu usred marta: Poplave već parališu ove gradove

Snežni ciklon razara Evropu usred marta: Poplave već parališu ove gradove

Večernje novosti pre 7 sati

Najnovije vesti »

Kako je Iran izgubio slobodu

Kako je Iran izgubio slobodu

Velike priče pre 10 minuta
Imô sam strašnog petla

Imô sam strašnog petla

Velike priče pre 15 minuta
Vremenska prognoza za 15. mart: Sunčan i topao kraj nedelje, poznato kada se menja vreme

Vremenska prognoza za 15. mart: Sunčan i topao kraj nedelje, poznato kada se menja vreme

Mondo pre 20 minuta
Dnevni horoskop za 15. mart 2026: Rak misli na prošlost, Vodoliji stiže neočekivana pomoć, a vama?

Dnevni horoskop za 15. mart 2026: Rak misli na prošlost, Vodoliji stiže neočekivana pomoć, a vama?

Mondo pre 20 minuta
Pokažite humanost na delu i danas i spasite nekome život! Vaše malo nekome znači sve!

Pokažite humanost na delu i danas i spasite nekome život! Vaše malo nekome znači sve!

Kurir pre 16 minuta