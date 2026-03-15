Najrobi pod vodom, desetine nastradalih: Među žrtvama poplava veliki broj dece

Najmanje 62 osobe, uključujući osmoro dece, poginule su u poplavama koje su pogodile glavni grad Kenije, Najrobi, i druga područja u toj zemlji krajem prošle sedmice, saopštila je danas kenijska policija. U objavi na platformi X, policija je navela da je najveći broj poginulih u poplavama zabeležen u Najrobiju -- 33. Ističe se da je više od 2.000 porodica raseljeno širom Kenije zbog poplava, a da jake kiše i dalje padaju u nekoliko regiona. (Telegraf.rs/Tanjug)