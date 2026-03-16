Bogata zakuska posle ceremonije dodele Oskara u Los Anđelesu

Beta pre 1 sat

Gurmanski i prefinjeni jelovnik biće poslužen zvezdama pozvanim na 98. dodelu Oskara, nagrade američke Akademije filmskih umetnosti i nauka u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu, sa tradicionalnim čokoladnim statuetama, koje je ove godine pravio francuski kuvar, preneli su američki mediji.

Holivudska elita će imati priliku da degustira neke delikatese. Biće servirano 30 kilograma kavijara, 100 kilograma svinjskih rebara, desetine kilograma tartufa, dimljeni losos i piletina.

Šef kuhinje Volfgang Pak (Wolfgang Puck), koji već 32 godine smišlja zakusku, planirao je neka klasična jela, kao što je pita od piletine, ali i novitete kao što je "suši bife".

Pripremljeno je oko 25.000 jela, rekao je Pak i dodao da će biti japanske i austrijske kuhinje, ali i najbolji biftek ili veganska hrana.

Za desert, zvezde će biti počašćene tradicionalnim čokoladnim Oskarima. To je delo francuskog poslastičara koji je gradio karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pored čokoladnih statueta, biće švedski sto sa desertima - štrudla sa jabukama, štand sa sladoledom i ogromne piramide šarenih francuskih kolača - makaron, koji je sličan domaćem kolaču "padobranac" i čuvena madlen, meki kolač u obliku školjke koji je ovekovečio francuski književnik Marsel Prust (Marcel Proust) u svojim delima "U potrazi za izgubljenim vremenom".

Najviše će se točiti šampanjac, ali će biti i tekile kao i koktela inspirisanih meksičkom i italijanskom kulturom.

(Beta, 16.03.2026)

Povezane vesti »

Beta pre 41 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Serbian News Media pre 41 minuta
Beta pre 3 sata
Beta pre 3 sata
Serbian News Media pre 3 sata
Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dodela oskaraOskarPozorišteLos Anđeles

Kultura, najnovije vesti »

Beta pre 12 minuta
Serbian News Media pre 11 minuta
Kurir pre 16 minuta
Kurir pre 6 minuta
B92 pre 6 minuta