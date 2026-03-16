Film Sentimentalna vrednost osvojio Oskara za najbolji strani film

Beta pre 2 sata

Film "Sentimentalna vrednost" iz Norveške osvojio je kasno večeras Oskara u kategoriji najboljeg stranog filma na 98. dodeli nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauka u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu.

U istoj kategoriji su bili nominovani filmovi - "Tajni agent" (Brazil), "A simple Accident" (Francuska), "Sirat" (Španija) i "Glas Hinda Radžaba" (Tunis).

Ceremonija dodele Oskara još je u toku u Los Anđelesu, gde su pojačane mere bezbednosti u kontekstu rata na Bliskom istoku i bojazni od pretnje napada Iran na Kaliforniju.

(Beta, 16.03.2026)

Bogata zakuska posle ceremonije dodele Oskara u Los Anđelesu

Bogata zakuska posle ceremonije dodele Oskara u Los Anđelesu

Bogata zakuska posle ceremonije dodele Oskara u Los Anđelesu

Bogata zakuska posle ceremonije dodele Oskara u Los Anđelesu

Film Sentimentalna vrednost osvojio Oskara za najbolji strani film

Film Sentimentalna vrednost osvojio Oskara za najbolji strani film

Ejmi Medigan osvojila Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu

Ejmi Medigan osvojila Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu

I ove godine neobični pokloni za nominovane za Oskara

I ove godine neobični pokloni za nominovane za Oskara

Ejmi Medigan osvojila Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu

Ejmi Medigan osvojila Oskara za najbolju žensku sporednu ulogu

I ove godine neobični pokloni za nominovane za Oskara

I ove godine neobični pokloni za nominovane za Oskara

Oskar 2026: Film "One Battle After Another" najveći pobednik večeri

Oskar 2026: Film "One Battle After Another" najveći pobednik večeri

Voditelj Oskara nije imao milosti prema glumcima i zadirkvao ih je do besvesti: Posebno je zabiberio čorbu Dikapriju

Voditelj Oskara nije imao milosti prema glumcima i zadirkvao ih je do besvesti: Posebno je zabiberio čorbu Dikapriju

Kompletna lista dobitnika Oskara: Veliki uspeh ostvario film "Jedna bitka za drugom"

Kompletna lista dobitnika Oskara: Veliki uspeh ostvario film "Jedna bitka za drugom"

Pobeda na Oskarima: O čemu se radi u filmu godine? FOTO/VIDEO

Pobeda na Oskarima: O čemu se radi u filmu godine? FOTO/VIDEO

Ostvarenje Jedna bitka za drugom osvojio Oskara za najbolji film

Ostvarenje Jedna bitka za drugom osvojio Oskara za najbolji film

