Ostvarenje Jedna bitka za drugom osvojio Oskara za najbolji film

Film "Jedna bitka za drugom" reditelj Pola Tomasa Andersona (Paul Thomas) osvojio je kasno večeras Oskara za najbolji film na 98. dodeli Oskara, nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauka u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu.

U toj kategoriji su bili "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Suprême", "Tajni agent", "Sentimentalna vrednost", "Grešnici" i "Train Dreams".

Pobednički film, koji je dobio 13 nominacija, osvojio je između ostalih i Oskara za najbolju režiju, najbolju mušku sporednu ulogu i najbolji adaptirani scenario.

Džesi Bakli (Jessie Buckley) dobila je Oskara za najbolju glumicu za film "Hamnet".

U toj kategoriji su bile nominovane Rouz Birn (Rose Byrne) za "If I Had Legs I'd Kick You", Kejt Hadson (Kate Hudson) za "Song Sung Blues", Rinejt Rinsvi (Renate Reinsve) za "Sentimentalnu vrednost" i Ema Stoun (Emma Stone) za "Bugonia".

Oskara za najboljeg glumca dobio je Majkl B. Džordan (Michael B. Jackson) za "Grešnike".

U toj kategoriji su bili nominovani Timote Šalame (Timothee Chalamet) za "Marty Suprême", Leonardo DiKaprio (DiCaprio) za "Jedna bitka za drugom", - Itan Houk (Ethan Hawke) za "Blue Moon" i Vagner Mura (Wagner Moura) za "Tajnog agenta".

Dodelom Oskara za najbolji film završena je ovogodišnja dodela Oskara kao i sezona dodela filmskih nagrada.

(Beta, 16.03.2026)