Šon Pen osvojio Oskara za najbolju mušku sporednu ulogu

Beta pre 40 minuta

Glumac Šon Pen (Sean Penn) osvojio je večeras Oskara za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom".

U toj kategoriji su bili nominovani Benisio Del Toro (Benicio) za "Jedna bitka za drugom", Džejkob Elordi (Jacob) za "Frankenštajn", Delroj Lindo (Delroy) za "Grešnike" i Stelan Skarsgard (Stellan) za ostvarenje "Sentimentalna vrednost".

To je treći Oskar za Pena koji je osvojio dve nagrade za najboljeg glumca u drami Klinta Istvuda (Clint Eastwood) "Mistična reka" 2003. godine i 2008. godine za tumačenje političara iz San Franciska i pionira LGBTQ prava Harvija Milka (Harvey) u filmu "Milk", reditelja Gasa van Santa (Gus).

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu u toku je 98. ceremonija dodele Oskara, nagrade američke Akademije fimlskih umetnosti i nauka.

(Beta, 16.03.2026)