Sabalenka se revanširala Ribakinoj i posle drame došla do titule u Indijan Velsu (VIDEO)

Danas pre 4 sati  |  Beta/V. R.
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka osvojila je titulu na turniru u Indijan Velsu, pošto je u finalu pobedila treću igračicu sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu posle tri seta, 3:6, 6:3, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 34 minuta. Ribakina je prvi set osvojila uz pomoć brejka u šestom gemu. U drugom setu viđena su tri brejka. Ribakina je prvo uzela servis Sabalenki u prvom gemu, da bi prva teniserka sveta potom uzvratila brejkovima u drugom i četvrtom gemu i osvojila drugi deo igre. Sabalenka je oduzela servis rivalki u trećem gemu odlučujućeg seta i servirala je za pobedu u desetom gemu, međutim posustala je pod pritiskom i Ribakina se vratila u meč. U
Povezane vesti »

Sabalenka gurnula glavu u kantu za led posle finala: Pogledajte šampionku kako se jedva dozvala svesti

Sabalenka gurnula glavu u kantu za led posle finala: Pogledajte šampionku kako se jedva dozvala svesti

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Štutgart savladao Lajpcig minimalcem u Bundesligi u direktnom okršaju za Ligu šampiona

Štutgart savladao Lajpcig minimalcem u Bundesligi u direktnom okršaju za Ligu šampiona

Telegraf pre 30 minuta
Amerikanka povećala prednost u ukupnom plasmanu: Mikaela Šifrin pobedila u slalomu u švedskom Oreu

Amerikanka povećala prednost u ukupnom plasmanu: Mikaela Šifrin pobedila u slalomu u švedskom Oreu

Kurir pre 1 sat
Sabalenka gurnula glavu u kantu za led posle finala: Pogledajte šampionku kako se jedva dozvala svesti

Sabalenka gurnula glavu u kantu za led posle finala: Pogledajte šampionku kako se jedva dozvala svesti

Telegraf pre 1 sat
Prošle godine je igrao finale: Novak Đoković se povukao sa turnira u Majamiju zbog povrede

Prošle godine je igrao finale: Novak Đoković se povukao sa turnira u Majamiju zbog povrede

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Isključen je u prvoj četvrtini: Košarkaš Olimpijakosa u raspravi sa gledaocem

(VIDEO) Isključen je u prvoj četvrtini: Košarkaš Olimpijakosa u raspravi sa gledaocem

Danas pre 2 sata