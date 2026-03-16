Sabalenka se revanširala Ribakinoj i posle drame došla do titule u Indijan Velsu (VIDEO)

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka osvojila je titulu na turniru u Indijan Velsu, pošto je u finalu pobedila treću igračicu sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu posle tri seta, 3:6, 6:3, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 34 minuta. Ribakina je prvi set osvojila uz pomoć brejka u šestom gemu. U drugom setu viđena su tri brejka. Ribakina je prvo uzela servis Sabalenki u prvom gemu, da bi prva teniserka sveta potom uzvratila brejkovima u drugom i četvrtom gemu i osvojila drugi deo igre. Sabalenka je oduzela servis rivalki u trećem gemu odlučujućeg seta i servirala je za pobedu u desetom gemu, međutim posustala je pod pritiskom i Ribakina se vratila u meč. U