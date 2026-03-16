Leonardo Dikaprio prvi put sa Vitorijom Ćereti na dodeli Oskara: "Kralj mimova" u još novom nezaboravnom kadru

Leonardo Dikaprio, koji je ove godine bio nominovan za Oskara za ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom", pojavio se na dodeli prestižnih filmskih nagrada u društvu devojke Vitorije Ćereti i nehotice stvorio još jedan mim.

Glumac, koji privatan život vešto krije od očiju javnosti, svega nekoliko puta se do sada pojavljivao sa emotivnim partnerkama u Dolbi teatru, a društvo mu je ranijih godina najčešće pravila njegova majka Irmelin Indebirken. Međutim, ovog puta napravio je izuzetak, pa mu se Ćereti pridružila u sali ceremonije u crvenoj haljini, što je označilo njihov prvi zajednički dolazak na dodelu Oskara. Snimljeni su i kako sede zajedno tokom uvodnog monologa Konana O’Brajena.