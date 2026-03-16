Tragedija u diskoteci Puls: Godinu dana kasnije, pravda i dalje spora, 58 optuženih na sudu

Godinu dana od tragičnog požara u diskoteci Puls u Kočanima, kada su poginule 63 uglavnom mladih osoba, dok je više od 200 bilo povređeno, održana su četiri ročišta sa još uvek neizvesnim ishodom.

Slučaj je razotkrio duboku institucionalnu korupciju, sistemske propuste u bezbednosnim protokolima i nedostatak odgovornosti, što je izazvalo ozbiljnu krizu poverenja u makedonski pravosudni sistem i državne inspekcijske službe. Suđenja, koja su počela krajem 2025. godine , obuhvataju 58 optuženih, uključujući vlasnika Dejana Jovanova, njegovu porodicu, bivše gradonačelnike, ministre i policajce. Nakon najveće tragedije u novijoj istoriji Makedonije, državne