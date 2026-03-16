Kina odmah reagovala na Trampovu pretnju! Peking se oglasio nakon uslovljavanja da učestvuje u deblokadi Ormuskog moreuza ako Si želi samit sa predsednikom SAD

Ministarstvo spoljnih poslova Kine ponovo je izrazilo zabrinutost zbog blokade Ormuskog moreuza i sukoba koji traje na Bliskom istoku, ali nije pomenulo slanje brodova kako bi se obezbedio vitalni plovni put.

CNN navodi da je izjava iz Pekinga usledila svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao Kinu da učestvuje u deblokadi moreuza koji Iran drži pod kontrolom. Portparol ministarstva Lin Đijan opisao je trenutnu situaciju kao "napetu" i dodao da ona podriva globalnu stabilnost. - Kina još jednom poziva sve strane da odmah obustave vojne akcije, izbegnu dalju eskalaciju tenzija i spreče da regionalne turbulencije izazovu veći uticaj na