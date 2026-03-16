Tramp udario na saveznike: Pomagali smo vam oko Ukrajine, sada je red na vas!

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da bi budućnost NATO mogla da bude "veoma loša" ukoliko saveznici ne pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je blokirao Iran.

U intervjuu za Fajnenšel Tajms, Tramp je poručio da bi čak mogao da odloži planirani sastanak sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom ukoliko Peking ne pomogne u deblokadi ključnog pomorskog prolaza kroz koji prolazi oko petine svetske nafte. Tramp smatra da bi države koje imaju najveću korist od ovog plovnog puta - posebno evropske zemlje i Kina - morale da učestvuju u njegovom obezbeđivanju. U suprotnom, kako je naglasio, to bi moglo ozbiljno da utiče na odnose