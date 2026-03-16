Kompletna lista dobitnika Oskara: Veliki uspeh ostvario film "Jedna bitka za drugom"

Ovogodišnje Oskare obeležio je veliki uspeh filma „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), koji je osvojio najvažniju nagradu za najbolji film, kao i priznanja za režiju, adaptirani scenario, montažu, sporednu mušku ulogu i kasting.

Time je ostvarenje Pola Tomasa Andersona potvrdilo status glavnog pobednika 98. dodele nagrada Američke filmske akademije. Dodela Oskara 2026. godine donela je i nekoliko istorijskih trenutaka. Kasandra Kulukundis postala je prva dobitnica novouvedene nagrade Akademije za najbolji kasting, prve nove kategorije uvedene od 2001. godine. Pored toga, Otam Đurald Arkapu postala je prva žena koja je osvojila nagradu Akademije za najbolju kinematografiju, za svoj rad na