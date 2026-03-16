Oglasili se studenti o privođenjima kolega zbog Marka Krička: Povređena mu je sujeta, nećemo odustati

Studenti u blokadi Mašinskog fakulteta oglasili su se povodom privođenja svog kolege Luke Pešića zbog Marka Krička, načelnika Uprave kriminalističke policije. Oni su na društvenim mrežama objavili saopštenje, koje su podelili i studenti u blokadi sa Fakulteta političkih nauka, Poljiprivednog i Pravnog fakulteta.

"Nedavno postavljani načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak zloupotebio je službeni položaj pokretanjem krivičnog postupka protiv našeg kolege, studenta Luke Pešića. U tom postupku Marko Kričak se pojavljuje kao navodno oštećeno lice i predstavlja se kao čovek koji strahuje za sopstveni život i bezbednost. Povod za ovaj postupak su plakati i nalepnice postavljeni pre šest meseci, u kojima se Kričku poručuje da mu savest neće dati mira", navodi se u