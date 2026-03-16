Tri kilometra asfalta za Slavicu: Vučić uz trubače domaćinski dočekan u Kotraži - uložićemo još u ovo selo (FOTO) Lučani - Uz trubače i pesmu Marš na Drinu, srdačno i domaćinski dočekan je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dragačevskom selu Kotraža.

On je istakao da je mnogo toga uloženo u ovaj kraj, ali da to nije sve i da velika ulaganja u Dragačevo tek slede. On je pitao meštane šta su im najveći problemi, a oni su mahom naglasili da je u pitanju loša putna infrastruktura. Posebno se obratio jednoj meštanki, koja je tražila nekoliko kilometara asfalta do kuća u svom zaseoku. - Tih tri kilometra asfalta državu će koštati oko 300.000 eura, ali Slavice imate moju reč da će to biti urađeno i završeno, poručio