Premijer RS Savo Minić podneo ostavku: Biću ponovo mandatar

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić podneo je ostavku na poziciji premijera Srpske.

"Izabraćemo ponovo novu vladu, podnosim ostavku. Pokazujemo političku snagu, ozbiljnost i moć“, dodao je Minić, naglašavajući da je ovo samo formalni deo, koji ni njemu nije ugodan da radi. Minić je rekao da se na ovaj potez odlučio kako bi se obezbedio legalitet i legitimitet ove vlade, jer postoje osporavanja i od međunarodne zajednice. Dodao je da se konsultovao sa predsednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, koji je rekao da će ga predložiti za mandatara i da