Proboj ekstremne desnice i radikalne levice u prvom krugu lokalnih izbora u Francuskoj

Ekstremno desničarska stranka Nacionalno okupljanje i radikalno levičarska Nepokorena Francuske ostvarile su u nedelju proboj u prvom krugu lokalnih izbora, preneli su tamošnji mediji.

Predstojeća sedmica, do drugog kruga izbora zakazanog 22. marta, biće obeležena neizvesnostima jer se ne znaju mogući savezi među strankama, a to u svetlu trke za Jelisejsku palatu 2027. godine kada predsedniku Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron) ističe drugi mandat. U tri najveća grada Francuske, levica se dobro snalazi. Socijalista Emanuel Gregoar (Gregoire) je znatno ispred bivše desničarske ministarke Rašide Dati (Rachida) u Parizu. Socijalistički gradonačelnik