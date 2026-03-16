Minić posle usvajanja ostavke poručio: Srpska posle izbora vlade biti mnogo jača

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas ostavku Sava Minića na funkciju predsednika Vlade Republike Srpske. Srpska će posle izbora vlade biti mnogo jača i formalno prema međunarodnim institucijama, ali i građanima Republike Srpske, izjavio je Minić nakon usvajanja njegove ostavke.

Ostavku Minića podržalo je 49 poslanika, a na ovoj sednici nije bilo rasprave. Poslanici opozicije nisu prisustvovali posebnoj sednici, prenela je RTRS. Minić je zahvalio svima na ozbiljnosti i istrajnosti u jednom, kako je naveo, tubulentnom periodu, prenela je RTRS. On je rekao da je Vlada Srpske pravila političke manevre koji su bili bitni. "Koliko je trebalo biti istrajan da održimo 9. januar kao naš praznik. Pa i ovo što sada radimo predstavlja jednu formu,