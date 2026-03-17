Počeo javni čas zbog najave oduzimanja prostora Akademiji umetnosti u Novom Sadu

Beta pre 1 sat

Studenti u blokadi Akademije umetnosti u Novom Sadu i profesori te visokoškolske ustanove počeli su danas javni čas pod nazivom "Ne damo vam Akademiju" zbog najave oduzimanja dva prostora od gradske uprave.

Okupljanje je počelo u 10 časova, ispred galerije Akademije umetnosti na Bulevaru Mihajla Pupina.

Kako su najavili, razlog za taj javni čas je najava da će se na dnevnom redu sutrašnje Skupštine Grada Novog Sada naći odluka kojom se oduzimaju dva prostora koja akademija koristi - galerija na Bulevaru Mihajla Pupina 20 i Atelje na Bulevaru despota Stefana 2.

Ispred galerije su postavljeni stolovi i različit pribor za crtanje i slikanje, kao i za vajanje, a trebalo bi da bude organizovano i predavanje, u cilju da se prikaže kako umetnost nastaje.

Kako je najavljeno, tokom javnog časa građani će moći da potpišu peticiju da se ovaj predlog skine sa dnevnog reda novosadskog parlamenta.

Istovremeno, pokrenuta je i onlajn peticija u kojoj se apeluje na to da ova tačka bude povučena sa dnevnog reda, ističući i da je tokom 2025. godine, kada ova ustanova nije dobila finansijsku podršku institucija, organizovano devet izložbi.

Za sredu, 18. mart najavljen je protestni skup ispred Skupštine grada.

(Beta, 17.03.2026)

Povezane vesti »

Nova pre 1 sat
NoviSad.com pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Moj Novi Sad pre 1 sat
Radio sto plus pre 1 sat
Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Kultura, najnovije vesti »

Nova pre 4 minuta
Danas pre 9 minuta
Kurir pre 29 minuta
Danas pre 14 minuta
Beta pre 1 sat