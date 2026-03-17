Izrael u ‘ograničenoj’ kopnenoj operaciji u Libanu, milion raseljenih

Izraelska vojska je saopštila da su njene trupe započele „ograničenu i ciljanu kopnenu operaciju“ protiv oružane grupe Hezbolah, koju podržava Iran, u južnom Libanu.

Vojska je navela da su operacije poslednjih dana gađale „bitna uporišta Hezbolaha“ sa ciljem jačanja odbrane izraelskih pograničnih zajednica. Izraelski borbeni avioni nastavili su da napadaju gradove i sela širom južnog Libana. Državni mediji javljaju da je u ponedeljak poginulo sedam ljudi, od kojih su dvoje bolničari. U Izraelu su se oglasile sirene kao odgovor na raketnu vatru Hezbolaha, ali nije bilo izveštaja o žrtvama. Liban je uvučen u sukob između Izraela,