Bombarduju ih bez milosti, pa ih teraju da putuju u dom dželata: Fifa ne da Iranu da premesti mečeve iz Amerike!

Zaista potez koji niko neće pozdraviti! Fudbalski savez Irana nalazi se u pregovorima sa FIFA oko mogućnosti da utakmice njihove reprezentacije na predstojećem Svetskom prvenstvu budu premeštene iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko, zbog bezbednosnih razloga.

Predsednik saveza Mehdi Tadž poručio je da postoji zabrinutost za sigurnost igrača, posebno nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je naveo da ne može u potpunosti da garantuje bezbednost iranskog tima. „Kada je Tramp jasno rekao da ne može da garantuje bezbednost naše reprezentacije, sigurno nećemo putovati u Ameriku. Pregovaramo sa FIFA da se naše utakmice igraju u Meksiku", istakao je Tadž.