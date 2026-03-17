Kiša u većem delu Srbije danas, na planinama moguć sneg

BEOGRAD-LESKOVAC-VRANJE-NIŠ U Srbiji će danas na severozapadu, zapadu i jugu biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uz više padavina u popodnevnim i večernjim satima, dok se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije očekuje prelazak kiše u sneg i formiranje snežnog pokrivača od 5 do 10 centimetara, lokalno i više.

U istočnoj polovini zemlje, posle delimično vedrog jutra, tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, uz retku i kratkotrajnu kišu lokalnog karaktera. Duvaće slab do umeren vetar severnih i istočnih smerova, koji će tokom dana jačati, naročito u istočnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 8 stepeni u Podrinju do 15 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U sredu se očekuje prestanak padavina, ali uz jak istočni vetar, koji će sredinom