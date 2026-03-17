Telekom Srbija: Ukraden deo podataka iz baze korisnika m:SAT televizije, pokušali su da nas ucenjuju

Telekom Srbija saopštio je danas da je došlo do krađe manjeg dela podataka iz njihove korisničke baze, od strane za sada nepoznatih počinilaca.

Reč je o podacima određenog broja korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv. Slučaj prijavljen Odeljenju za visokotehnološki kriminal „Kompanija Telekom Srbija odmah je slučaj prijavila MUP-u, odnosno Odeljenju za visokotehnološki kriminal. S obzirom na to da su nas počinioci ovog dela kontaktirali sa ciljem da nas ucenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani