(Foto) Avganistan: Broj žrtava pakistanskih napada dostigao 400, oko 250 povređenih

Broj žrtava pakistanskih napada u Avganistanu dostigao je 400, saopštio je zamenik portparola Islamskog emirata Avganistana Hamdulah Fitrat.

"Nakon bombardovanja centra za rehabilitaciju od droga u Kabulu od strane pakistanskog vojnog režima, broj mučenika do sada je porastao na 400, dok je broj povređenih dostigao 250", rekao je Fitrat, prenosi avganistanski portal Tolonjuz. Portparol Islamskog emirata Avganistana Zabihulah Mudžahid rekao je u intervjuu za Tolonjuz da je vreme za diplomatiju sa Pakistanom prošlo i da se napad mora osvetiti.