Mart 2004. promenio sudbinu Srba na KiM: Deca koja su gledala pogrom su danas istoričari, ovo je njihova priča

Propale iluzije Srba

Marko Marković iz Čaglavice i Nemanja Dimitrijević iz Gračanice 2004. godine bili su deca svedoci Martovskog pogroma, a danas su ugledni istoričari mlađe generacije. Pamte zapaljene kuće, suze prognanih i oči bez nade i poručuju da su događaji od 17. do 19. marta bili i "slika" međunarodne zajednice na Kosovu i da su dramatično uticali na sudbinu srpske zajednice. Istoričar Marko Marković je u vreme Martovskog pogroma imao 14 godina, išao u osmi razred i živeo u