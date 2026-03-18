Ministarstvo kulture: Požar na krovu paviljona Srbije u Veneciji izbio tokom renoviranja

Požar na krovu paviljona Srbije u Đardinima u okviru Bijenala u Veneciji izbio je danas tokom radova na hidroizolaciji krova paviljona, saopštilo je Ministarstvo kulture.

"S obzirom na jutrošnju kišu, primenjena je tehnika sušenja, a varnica je usled jakog vetra završila na jednom od bočnih prozora za ventilaciju, koji su od kombinovanog materijala, drveta i plastike", naveli su iz ministarstva.

Kazali su da je izgorelo šest od ukupno 40 prozorčića, a da je oštećeno i osam pleksiglas ploča na samom krovu.

"Na teren su izašli vatrogasci, predstavnici Direkcije Bijenala kao i Direkcije za zaštitu spomenika Italije, a konstatovano je da spomenik kulture nije ugrožen, i odmah je urađen zapisnik i prijava štete osiguranju, za odštetu, koju će pokriti osiguranje tj. italijanska firma, izvođač radova", piše u saopštenju.

Prema njihovim rečima, preostali radovi i postavka odvijaće se neometanom dinamikom, kako bi se paviljon Srbije svečano otvorio 8. maja u okviru predstavljanja Srbije na 61. Međunarodnoj izložbi Bijenala u Veneciji 2026. godine.

(Beta, 18.03.2026)