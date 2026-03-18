BLOG UŽIVO: Iran najavio jače odmazde nakon smrti Laridžanija, nastavljeni napadi na Izrael

Nakon što su sinoć iranski državni mediji potvrdili pogibiju Alija Laridžanija (67), sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, sukob na Bliskom istoku dodatno je eskalirao – Teheran je izveo nove talase raketnih napada na izraelske ciljeve, dok je Izrael gađao položaje Hezbolaha u Libanu, a iranske vlasti pogubile su osobu optuženu za špijunažu za Mosad. Istovremeno, iranski zvaničnici najavljuju jače odmazdne akcije, upozoravaju na globalne posledice sukoba i poručuju da će operacije

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je napao više od 100 ciljeva u Tel Avivu u okviru 61. talasa operacije "Pravo obećanje 4", navodeći da je akcija izvedena kao odmazda za smrt bivšeg iranskog bezbednosnog zvaničnika Alija Laridžanija. U saopštenju IRGC-a se navodi da su ciljevi gađani različitim tipovima raketa, uključujući "horamšahr-4", "kadr", "emad" i "Heibar Šekan", preneo je portal "Press tv". IRGC tvrdi da su tokom napada pogođeni