Oblačno i svežije u Nišu, temperatura do 13 stepeni

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Nišu će danas biti pretežno oblačno i osetno svežije u odnosu na prethodne dane.

Jutro je počelo uz niže temperature, a tokom dana zadržaće se oblačnost, uz slab vetar i bez značajnijih padavina. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se oko 13 stepeni, što je bliže proseku za sredinu marta, ali niže u odnosu na prethodni period sa prolećnim temperaturama. U večernjim satima očekuje se dalji pad temperature, pa će noć ponovo biti hladna. Niške Vesti