UN pokreću istragu o pogibiji učenica u Iranu; Tramp: Nije mi potrebna "nikakva pomoć“ NATO-a

Odluku članica NATO-a da odbiju zahtev Vašingtona da pomognu u razbijanju blokade Ormuskog moreuza, Donald Tramp ocenio kao "šokantnu i veoma glupu grešku”, dodavši da mu nije potrebna "nikakva pomoć" Alijanse. Iranski mediji potvrdili su da su u američko-izraelskim udarima ubijeni Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost i Golamrez Solejmani, komandant paravojnih snaga Basidž. Direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma SAD podneo ostavku na tu funkciju rekavši da "ne

07:56 Revolucionarna garda raketirala Tel Aviv u znak odmazde za ubistvo Laridžanija Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je napao više od 100 ciljeva u Tel Avivu u okviru 61. talasa operacije "Pravo obećanje 4", navodeći da je akcija izvedena kao odmazda za smrt bivšeg iranskog bezbednosnog zvaničnika Alija Laridžanija. U saopštenju se navodi da su pogođeni vojni i bezbednosni ciljevi u Tel Avivu, kao i da je došlo do delimičnog nestanka struje u