Američki F-35 prinudno sleteo nakon misije iznad Irana: Tvrdi se da je pogođen, Pentagon bez potvrde

Američki stelt lovac F-35 Lightning II prinudno je sleteo u jednu od američkih baza na Bliskom istoku nakon borbene misije iznad Irana, potvrdila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Iako zvaničnici ne iznose detalje o uzroku incidenta, pojedini američki mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, navode da je avion možda pogođen iranskom vatrom. F-35 Lightning II spada u najnaprednije borbene avione na svetu, sa smanjenom radarskom uočljivošću i naprednim senzorskim sistemima, a cena jednog primerka se procenjuje na između 80 do 100 miliona dolara, u zavisnosti od verzije i konfiguracije. Foto: Tanjug/AP Prema izjavi portparola CENTCOM-a,