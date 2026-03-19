Tragedija u studentskom domu: Student pao sa četvrtog sprata i poginuo

Student Pomorskog fakulteta iz Bileće (19) podlegao je povredama u Kliničkom centru Crne Gore, zadobijenim nakon pada sa četvrtog sprata Studentskog doma "Spasić-Mašera" u Kotoru, potvrđeno je portalu RTCG iz policije.

Nesrećni student je sa prozora doma pao u petak, 13. marta. Zbog ozbiljnosti povreda odmah je prevezen u Klinički centar Crne Gore, gde je nakon šest dana preminuo. Za sada nije poznato pod kojim okolnostima se tragedija dogodila.